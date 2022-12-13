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12月13日午後のニュース

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Published 13 December 2022 at 3:01pm
Presented by Yumi Oba
Source: SBS
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12月13日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 13 December 2022.

Published 13 December 2022 at 3:01pm
Presented by Yumi Oba
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今日の主なニュース
  • クイーンズランド州の警察は、ワイエムビラの農村部で射殺された2人の警官の死を悼んでいます
  • 破綻した暗号資産FTXの前CEO、サム・バンクマン-フリードがバハマで逮捕されました
  • メルボルンで 2022年FINA世界水泳選手権が開幕しました
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12月13日午後のニュース

07:28

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