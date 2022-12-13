12月13日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 12月13日午後のニュースPlay07:28SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.84MB)Published 13 December 2022 at 3:01pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages 12月13日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 13 December 2022.Published 13 December 2022 at 3:01pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages今日の主なニュースクイーンズランド州の警察は、ワイエムビラの農村部で射殺された2人の警官の死を悼んでいます破綻した暗号資産FTXの前CEO、サム・バンクマン-フリードがバハマで逮捕されましたメルボルンで 2022年FINA世界水泳選手権が開幕しましたLISTEN TO12月13日午後のニュース07:28Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesオーストラリア女性の賃金、いまだ同職の男性賃金に届かずサプライズ・シェフ（MF 439）掃除を通して見直す自分の価値観 片付けコンサルタント マー尚美さんプッチーニのラ・ボエーム (VIVA! Opera 31)