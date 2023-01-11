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Published 11 January 2023 at 2:49pm
Presented by Yumi Oba
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1月11日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 11 January 2023.

Published 11 January 2023 at 2:49pm
Presented by Yumi Oba
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1月11日午後のニュース

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