1月11日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 1月11日午後のニュースPlay07:41SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.04MB)Published 11 January 2023 at 2:49pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages 1月11日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 11 January 2023.Published 11 January 2023 at 2:49pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages今日の主なニュース豪カトリックのジョージ・ペル枢機卿がローマで死去、81歳でした全国的な家賃は鈍化を見せるも、現在も上昇していますトッド・マーフィーが来月のインドツアーに向けてクリケット代表テストメンバーに選ばれましたLISTEN TO1月11日午後のニュース07:41Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes住めるところがないオーストラリアの借家危機肌の悩みをきっかけに日本のスーパーフードを発信、料理家・竹内佳子（お勧めアーカイブ）1月10日午後のニュースアーチー・ローチ（MF443）ステート・メモリアル