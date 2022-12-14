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Published 14 December 2022 at 2:18pm
Presented by Yumi Oba
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12月14日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 14 December 2022.

Published 14 December 2022 at 2:18pm
Presented by Yumi Oba
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今日の主なニュース
  • スコット・モリソン前首相が、失敗に終わったロボデットスキームをめぐるロイヤルコミションで証言しました
  • 2002年バリ島爆破事件の主犯が、犠牲者の家族に謝罪しました
  • W杯：アルゼンチンがクロアチアを下し、3対0で2大会ぶりとなる決勝進出を決めました
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12月14日午後のニュース

07:55

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