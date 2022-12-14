12月14日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 12月14日午後のニュースPlay07:55SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.25MB)Published 14 December 2022 at 2:18pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages 12月14日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 14 December 2022.Published 14 December 2022 at 2:18pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages今日の主なニューススコット・モリソン前首相が、失敗に終わったロボデットスキームをめぐるロイヤルコミションで証言しました2002年バリ島爆破事件の主犯が、犠牲者の家族に謝罪しましたW杯：アルゼンチンがクロアチアを下し、3対0で2大会ぶりとなる決勝進出を決めましたLISTEN TO12月14日午後のニュース07:55Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesメルボルンでの毎日「刺激的」ビザ年齢制限間近のワーキングホリデー、髙﨑裕貴さん風呂敷で包むプレゼント、環境に優しいクリスマス （お勧めアーカイブ）オーストラリア女性の賃金、いまだ同職の男性賃金に届かずサプライズ・シェフ（MF 439）