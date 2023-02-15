2月15日午後のニュース

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2月15日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 15 February 2023.

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  • オーストラリア準備銀行の総裁が一連の利上げについて議会で質疑に答えました
  • バヌアツ首相がオーストラリアを訪問中です
  • クリケット女子ワールドT-20でオーストラリアがバングラデシュを破りました
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2月15日午後のニュース

07:37

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