2月15日午後のニュース

2月15日午後のニュースPlay07:37 Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.93MB) 2月15日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 15 February 2023.今日の主なニュースオーストラリア準備銀行の総裁が一連の利上げについて議会で質疑に答えましたバヌアツ首相がオーストラリアを訪問中ですクリケット女子ワールドT-20でオーストラリアがバングラデシュを破りましたLISTEN TO2月15日午後のニュース07:37Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes水の事故の犠牲になりやすいのは移民と男「日本人らしさを大切に」 『魔法マジックバー』白百合慶祐グノーのロミオとジュリエット (VIVA! Opera 35)2月14日午後のニュース