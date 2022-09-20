9月20日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 9月20日午後のニュースPlay07:47SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.13MB)Published 20 September 2022 at 4:02pmBy Yumi ObaSource: SBS 9月20日火曜日 午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 20 September 2022Published 20 September 2022 at 4:02pmBy Yumi ObaSource: SBS今日の主なニュースエリザベス2世女王の棺がフィリプ殿下の隣に埋葬されましたNSW州で、殺人犯をめぐる仮釈放制度がより厳しくなりますランス・フランクリンが、シドニー・スワンズと契約を1年更新しましたLISTEN TO9月20日午後のニュース07:47Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。AdvertisementSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes英女王に最後の別れ、歴史的な国葬を振り返るパンデミックで機械化が加速（コーヒーブレイク N67）タスマニアのスタジアムとAFL日本人研究者15人が書いたオーストラリアガイド、これまでと違った旅を