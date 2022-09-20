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Published 20 September 2022 at 4:02pm
By Yumi Oba
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9月20日火曜日 午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 20 September 2022

Published 20 September 2022 at 4:02pm
By Yumi Oba
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今日の主なニュース
  • エリザベス2世女王の棺がフィリプ殿下の隣に埋葬されました
  • NSW州で、殺人犯をめぐる仮釈放制度がより厳しくなります
  • ランス・フランクリンが、シドニー・スワンズと契約を1年更新しました
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9月20日午後のニュース

07:47

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