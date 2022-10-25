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10月25日午後のニュース

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Published 25 October 2022 at 3:19pm
Presented by Yumi Oba
Source: SBS

10月25日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 25 October 2022.

Published 25 October 2022 at 3:19pm
Presented by Yumi Oba
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今日の主なニュース
  • イギリスの新首相に、リシ・スナク元財務相が選出されました
  • 労働党の連邦予算が今夜発表されます
  • クリケット元オーストラリア代表のキャプテン、ティム・ペインがスキャンダルについて口を開きました
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10月25日午後のニュース

07:18

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