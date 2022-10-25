10月25日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 10月25日午後のニュースPlay07:18SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.68MB)Published 25 October 2022 at 3:19pmPresented by Yumi ObaSource: SBS 10月25日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 25 October 2022.Published 25 October 2022 at 3:19pmPresented by Yumi ObaSource: SBS今日の主なニュースイギリスの新首相に、リシ・スナク元財務相が選出されました労働党の連邦予算が今夜発表されますクリケット元オーストラリア代表のキャプテン、ティム・ペインがスキャンダルについて口を開きましたLISTEN TO10月25日午後のニュース07:18Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。AdvertisementSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesワーグナーのトリスタンとイゾルデ (VIVA! Opera 28)イギリスのトラス首相、45日で辞任女子殺陣サムライパフォーマンスチーム『凜派』蔵本りんさん「心の強さ感じて」華道家・華道研究家 新保逍滄さん 豪で生け花を教える