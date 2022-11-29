11月29日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 11月29日午後のニュースPlay07:52SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.2MB)Published 29 November 2022 at 3:01pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages 11月29日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 29 November 2022.Published 29 November 2022 at 3:01pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages今日の主なニュースオーストラリアの賃借人が直面している厳しい状況が新たなレポートで浮き彫りにしましたロシアはウクライナの主要な原子力発電所から撤退しようとしている報道について否定していますサッカーW杯 ポルトガルがウルグアイを破り、ベスト16に進出しましたLISTEN TO11月29日午後のニュース07:52Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes「最後を仕留めきる、チームとして向上していかないといけない」 コスタリカにまさかの敗戦メルボルンから子ども向け工作アイディアを発信 まやさんホリデーシーズンに第４波の懸念、「集まる前にRAT検査を」ジョージ・テレック（MF 437）