1月31日午後のニュース

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1月31日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 31 January 2023.

今日の主なニュース
  • オーストラリアとフランスが、ウクライナへのさらなる軍事支援を発表しました
  • 家庭内暴力の被害者が、有給休暇を取得できるようになります
  • オーストラリアのサッカー連盟は、女子ワールドカップにおけるマチルダズの初戦開催地の変更を歓迎しています

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1月31日午後のニュース

07:39
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