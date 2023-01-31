1月31日午後のニュース

1月31日午後のニュースPlay07:39 Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.01MB) 1月31日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 31 January 2023.今日の主なニュースオーストラリアとフランスが、ウクライナへのさらなる軍事支援を発表しました家庭内暴力の被害者が、有給休暇を取得できるようになりますオーストラリアのサッカー連盟は、女子ワールドカップにおけるマチルダズの初戦開催地の変更を歓迎していますLISTEN TO1月31日午後のニュース07:39Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes中国、海外の大学等とのオンライン学習禁止「応援が力になった」 車いすロードレースOz Day 10Kマスターズ、廣道純選手 優勝ドニゼッティの連隊の娘 (VIVA! Opera 34)日本観光再開、シドニーでトラベルフェア