4月5日午後のニュース

4月5日午後のニュースPlay08:06 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.41MB) 4月5日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 5 April 2023.今日の主なニュース自由党が「議会への声」に関する正式な立場を国会で打ち出す見込みですドナルド・トランプ前米大統領が、無罪を主張しましたオーストラリア人サーファーがリップカールプロに召集されましたLISTEN TO4月5日午後のニュース08:06Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes「えっ、宿題ないの？」オーストラリアの教育で驚いた部分（Ep.6）移民運動選手に立ちはだかる壁４月４日午後のニュース坂本龍一の「戦場のメリークリスマス」（J-Pop Hub）