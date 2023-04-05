4月5日午後のニュース

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4月5日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 5 April 2023.

今日の主なニュース
  • 自由党が「議会への声」に関する正式な立場を国会で打ち出す見込みです
  • ドナルド・トランプ前米大統領が、無罪を主張しました
  • オーストラリア人サーファーがリップカールプロに召集されました
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4月5日午後のニュース

08:06

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