SBSの日本語放送

10月5日午後のニュース

SBSの日本語放送

Japanese news sbs

Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 5 October 2022 at 3:44pm
Presented by Yumi Oba
Source: SBS

10月5日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 5 October 2022

Published 5 October 2022 at 3:44pm
Presented by Yumi Oba
Source: SBS
今日の主なニュース
  • 連邦政府はステージ３の減税計画について沈黙を保っています
  • マニラで記者が殺害されたことを受け、メディア関係者は保護を要求しています
  • サッカーの競技場で起きた暴動事件による犠牲者のために、夜通し祈りがささげられました
LISTEN TO
Afternoon News image

10月5日午後のニュース

07:51
火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！
ポッドキャスト
から過去のストーリーを聴くこともできます。
Advertisement
SBS 日本語放送の
Facebook
もお忘れなく。
Share

Latest podcast episodes

Indonesia Soccer Deaths

インドネシア・サッカー場惨事 ジョコ大統領調査命じ、FIFA会長「暗黒の日」と嘆く

sunny Kito.jpg

「目指すはブリスベン五輪」 鬼頭サニー君 水泳全国大会で金4個

Japanese news sbs

10月4日午後のニュース

Stella Donnelly

ステラ・ドネリー（MF 430）日本にもファンがいます