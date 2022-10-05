10月5日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 10月5日午後のニュースPlay07:51SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.18MB)Published 5 October 2022 at 3:44pmPresented by Yumi ObaSource: SBS 10月5日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 5 October 2022Published 5 October 2022 at 3:44pmPresented by Yumi ObaSource: SBS今日の主なニュース連邦政府はステージ３の減税計画について沈黙を保っていますマニラで記者が殺害されたことを受け、メディア関係者は保護を要求していますサッカーの競技場で起きた暴動事件による犠牲者のために、夜通し祈りがささげられましたLISTEN TO10月5日午後のニュース07:51Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。AdvertisementSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesインドネシア・サッカー場惨事 ジョコ大統領調査命じ、FIFA会長「暗黒の日」と嘆く「目指すはブリスベン五輪」 鬼頭サニー君 水泳全国大会で金4個10月4日午後のニュースステラ・ドネリー（MF 430）日本にもファンがいます