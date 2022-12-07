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Published 7 December 2022 at 2:26pm
Presented by Yumi Oba
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12月7日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 7 December 2022.

Published 7 December 2022 at 2:26pm
Presented by Yumi Oba
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今日の主なニュース
  • オーストラリアに駐留するアメリカ軍が増強されます　
  • ファースト・ネーションの人々やメンタルヘルスの問題を抱えるオーストラリア人は、家賃の上昇により最も大きな打撃を受けています
  • 見事なハットトリックを達成したポルトガルのゴンサロ・ラモスに高い評価が与えられました
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12月7日午後のニュース

08:48

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