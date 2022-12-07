12月7日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 12月7日午後のニュースPlay08:48SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.07MB)Published 7 December 2022 at 2:26pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages 12月7日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 7 December 2022.Published 7 December 2022 at 2:26pmPresented by Yumi ObaSource: SBSAvailable in other languages今日の主なニュースオーストラリアに駐留するアメリカ軍が増強されます ファースト・ネーションの人々やメンタルヘルスの問題を抱えるオーストラリア人は、家賃の上昇により最も大きな打撃を受けています見事なハットトリックを達成したポルトガルのゴンサロ・ラモスに高い評価が与えられましたLISTEN TO12月7日午後のニュース08:48Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes日本代表、準々決勝進出ならず… ブラジル・クロアチアの勝利12月6日午後のニュース世界最古の姿を残すオーストラリア大陸を撮る 写真家・相原正明「批判も称賛もあるのがサッカー」 関心を持ってもらえるのが嬉しい 森保一監督