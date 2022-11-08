11月8日午後のニュース

SBSの日本語放送Other ways to listen 11月8日午後のニュースPlay09:28SBSの日本語放送Other ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.67MB)Published 8 November 2022 at 3:10pmPresented by Yumi ObaSource: SBS 11月8日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 8 November 2022.Published 8 November 2022 at 3:10pmPresented by Yumi ObaSource: SBS今日の主なニュース国連の事務総長が深刻化する気候変動について警告を発しましたNSW州の一部の地域では、洪水により数週間にわたり孤立状態が続く見込みです今月21日に開幕するFIFAワールドカップに挑むオーストラリア代表のメンバーが本日発表されますLISTEN TO11月8日午後のニュース09:28Play火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。AdvertisementSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesMICEでの世界大会（コーヒーブレイク N72）バンス・ジョイ（MF 434) ARIAノミネーションNSW、COVID-19の新たな波の到来を予想Sculpture by the Seaとコミュニティーガーデン（シドニーサイド）