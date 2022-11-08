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11月8日午後のニュース

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Published 8 November 2022 at 3:10pm
Presented by Yumi Oba
Source: SBS

11月8日午後のニュースです。Afternoon news in Japanese, 8 November 2022.

Published 8 November 2022 at 3:10pm
Presented by Yumi Oba
Source: SBS
今日の主なニュース
  • 国連の事務総長が深刻化する気候変動について警告を発しました
  • NSW州の一部の地域では、洪水により数週間にわたり孤立状態が続く見込みです
  • 今月21日に開幕するFIFAワールドカップに挑むオーストラリア代表のメンバーが本日発表されます
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11月8日午後のニュース

09:28

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