王者ブラジル敗退の19日目、FIFAワールドカップ2022ハイライト

FIFAワールドカップ・カタール大会の19日目のハイライトです。
ブラジル対クロアチアは、クロアチアの勝利。オランダ対アルゼンチンはアルゼンチンが勝利しています。
詳しい音声リポートは再生ボタンを押してどうぞ。
火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！
無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。
SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。
LISTEN MORE
日豪サッカーの架け橋
AL RAYYAN, QATAR - DECEMBER 09: Players of Brazil disappointed for the defeat after the penalty kick ,during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Croatia and Brazil at Education City Stadium on December 9, 2022 in Al Rayyan, Qatarr. (Photo by MB Media/Getty Images) Credit: MB Media/Getty Images
日豪サッカーの架け橋