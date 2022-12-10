SBSの日本語放送

王者ブラジル敗退の19日目、FIFAワールドカップ2022ハイライト

SBSの日本語放送

Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022

AL RAYYAN, QATAR - DECEMBER 09: Players of Brazil disappointed for the defeat after the penalty kick ,during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Croatia and Brazil at Education City Stadium on December 9, 2022 in Al Rayyan, Qatarr. (Photo by MB Media/Getty Images) Credit: MB Media/Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 10 December 2022 at 3:28pm
By Sunil Awasthi
Presented by Junko Hirabayashi
Source: SBS
Available in other languages

準々決勝の初日。２試合ともに決着がPK戦で決まる接戦となりました。準決勝に進んだのはクロアチアとアルゼンチンです。

Published 10 December 2022 at 3:28pm
By Sunil Awasthi
Presented by Junko Hirabayashi
Source: SBS
Available in other languages
FIFAワールドカップ・カタール大会の19日目のハイライトです。

ブラジル対クロアチアは、クロアチアの勝利。オランダ対アルゼンチンはアルゼンチンが勝利しています。

詳しい音声リポートは再生ボタンを押してどうぞ。
READ MORE

ラジオで無料で聴く FIFAワールドカップ 2022ᵀᴹ

SBSで全試合無料中継！FIFAワールドカップ2022ᵀᴹ

火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！

無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。

SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。

LISTEN MORE

日豪サッカーの架け橋

Share

Latest podcast episodes

USA AUSTRALIA DIPLOMACY DEFENSE

豪に駐留する米軍増強へ、「危険で強制的な」中国に対抗

SG Illegal household dumping at the Sydney street

罰金対象とならない粗大ゴミの捨て方 セトルメントガイド

Japanese news sbs

12月7日午後のニュース

Brazil vs Korea Republic

日本代表、準々決勝進出ならず… ブラジル・クロアチアの勝利