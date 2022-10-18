習近平主席、党大会で台湾の分離阻止を言明

SBSの日本語放送Other ways to listen 習近平主席、党大会で台湾の分離阻止を言明Play06:31SBSの日本語放送Other ways to listen 20th National Congress of China’s ruling Communist Party in Beijing. Source: AAP / Mark Schiefelbein/APGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.46MB)Published 18 October 2022 at 10:31pmBy Tom CanettiPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS 中国共産党の第20回全国大会で、シー・ジンピン国家主席は台湾の分離主義を止めると断言しました。一部の専門家はシー国家主席の行為は台湾のような小国を怯えさせていると言っています。Published 18 October 2022 at 10:31pmBy Tom CanettiPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。 https://podfollow.com/sbs-japaneseAdvertisementSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes繋がることの大切さ 子育て広場『メルファミ』 代表 伯子クラークさん10月18日午後のニュースSampa The Great (MF 432) グローバルに成功していくヒップホップ・アーティスト豪 義務付けられたコロナの隔離規制終了