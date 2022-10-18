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習近平主席、党大会で台湾の分離阻止を言明

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China Party Congress What's Next

20th National Congress of China’s ruling Communist Party in Beijing. Source: AAP / Mark Schiefelbein/AP

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Published 18 October 2022 at 10:31pm
By Tom Canetti
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS

中国共産党の第20回全国大会で、シー・ジンピン国家主席は台湾の分離主義を止めると断言しました。一部の専門家はシー国家主席の行為は台湾のような小国を怯えさせていると言っています。

Published 18 October 2022 at 10:31pm
By Tom Canetti
Presented by Hisaaki Nagao
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