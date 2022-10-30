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プログレッソ農園の品種（コーヒーブレイク N70）

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Catuai (Red) and Topazio (Yellow). Credit: Toshiyuki Ishiwata

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Published 30 October 2022 at 9:55pm
By Toshiyuki Ishiwata
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS

プログレッソ農園で栽培されているコーヒーの中心的な品種はカツアイとトパジオです。年によって味や品質にバラつきがでないように努力し工夫しています。

Published 30 October 2022 at 9:55pm
By Toshiyuki Ishiwata
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS
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