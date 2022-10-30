SBSの日本語放送Other ways to listen プログレッソ農園の品種（コーヒーブレイク N70）Play10:38SBSの日本語放送Other ways to listen Catuai (Red) and Topazio (Yellow). Credit: Toshiyuki IshiwataGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.74MB)Published 30 October 2022 at 9:55pmBy Toshiyuki IshiwataPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS プログレッソ農園で栽培されているコーヒーの中心的な品種はカツアイとトパジオです。年によって味や品質にバラつきがでないように努力し工夫しています。Published 30 October 2022 at 9:55pmBy Toshiyuki IshiwataPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。 https://podfollow.com/sbs-japaneseAdvertisementSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes住宅価格は下がったけれども家賃は下がらずとドメインレポート2022/23 年度連邦予算案への反応、おおむね好意的メンタルヘルス、がまんする日本人やアジア系住民に合ったサポートを 小池麻美10月26日午後のニュース