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遺言書づくりを新年の抱負にしてはいかがですか？

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Mature mean working at home.

Mature man working at home. Source: Getty / courtneyk/Getty Images

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Published 3 January 2023 at 9:44pm
By Tom Canetti, Greg Dyett
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS
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最も重要な新年の抱負は何だと思いますか？それはおそらく遺言書を作成することでしょう。オーストラリア人の半分以上が遺言書を書いておらず、法律の専門家は「あなたの資産が少ない場合でも、18歳位以上の人はだれでも遺言書を作成すべきだ」と言っています。

Published 3 January 2023 at 9:44pm
By Tom Canetti, Greg Dyett
Presented by Hisaaki Nagao
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遺言書とは、あなたが死んだときに財産をどうして欲しいかを明記した法的な文書です。
遺言書無しで死ぬと、家族の間での争いとなったり、あなたの財産の大部分を政府の機関に抑えられる結果になることがあります。


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