SBSの日本語放送Other ways to listen 遺言書づくりを新年の抱負にしてはいかがですか？Play07:30SBSの日本語放送Other ways to listen Mature man working at home. Source: Getty / courtneyk/Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.06MB)Published 3 January 2023 at 9:44pmBy Tom Canetti, Greg DyettPresented by Hisaaki NagaoSource: SBSAvailable in other languages 最も重要な新年の抱負は何だと思いますか？それはおそらく遺言書を作成することでしょう。オーストラリア人の半分以上が遺言書を書いておらず、法律の専門家は「あなたの資産が少ない場合でも、18歳位以上の人はだれでも遺言書を作成すべきだ」と言っています。Published 3 January 2023 at 9:44pmBy Tom Canetti, Greg DyettPresented by Hisaaki NagaoSource: SBSAvailable in other languages遺言書とは、あなたが死んだときに財産をどうして欲しいかを明記した法的な文書です。遺言書無しで死ぬと、家族の間での争いとなったり、あなたの財産の大部分を政府の機関に抑えられる結果になることがあります。火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japanese SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes言葉の魂を 墨アーティスト・東川潤子（お勧めアーカイブ）1月3日午後のニュースパークス・エルヴィス・フェスティバルで愛される日本人、今年も舞台へインフレと利上げの2022年ファイナンスニュース、さて来年は？