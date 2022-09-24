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予備役の招集を嫌ってロシアから脱出するロシア人も

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UN Security Council meeting "maintenance of peace and security of Ukraine"

Sergey Lavrov, Russia's Minister for Foreign Affairs of Russian Federation speaks about Ukraine at the UN on September 22, 2022. Credit: Lev Radin/Sipa USA

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Published 24 September 2022 at 4:15pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS

ロシアがウクライナでの戦闘を支援するために30万人の予備役を招集したことは、多数がロシアを脱出する原因になっているほか、全国の37都市で抗議デモが発生し1,300人余りが逮捕される結果となっています。一方、ウクライナに関するロシアの戦争をさらに非難するため国連総会と安全保障理事会が開かれました。

Published 24 September 2022 at 4:15pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Hisaaki Nagao
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