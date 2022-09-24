予備役の招集を嫌ってロシアから脱出するロシア人も

SBSの日本語放送Other ways to listen 予備役の招集を嫌ってロシアから脱出するロシア人もPlay12:01SBSの日本語放送Other ways to listen Sergey Lavrov, Russia's Minister for Foreign Affairs of Russian Federation speaks about Ukraine at the UN on September 22, 2022. Credit: Lev Radin/Sipa USAGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.01MB)Published 24 September 2022 at 4:15pmBy Essam Al-GhalibPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS ロシアがウクライナでの戦闘を支援するために30万人の予備役を招集したことは、多数がロシアを脱出する原因になっているほか、全国の37都市で抗議デモが発生し1,300人余りが逮捕される結果となっています。一方、ウクライナに関するロシアの戦争をさらに非難するため国連総会と安全保障理事会が開かれました。Published 24 September 2022 at 4:15pmBy Essam Al-GhalibPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japaneseAdvertisement SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesソミー・スローン（MF 429）頼れるバットピスのフロントマンカウラの桜祭りが３年ぶりに開催へ、祭りの発起人に聞く思いグランドファイナル控えるAFLに衝撃、ホーソーンで先住民選手に差別かサプライチェーンにもCOVIDの影響（コーヒーブレイク N68）