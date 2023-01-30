日本観光再開、シドニーでトラベルフェア

日本観光再開、シドニーでトラベルフェアPlay08:05Japan Travel Fair Source: Supplied / JNTOGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.44MB) COVID-19のパンデミックでほとんど無くなってしまった日本への外国人観光客を取り戻すため日本政府観光局、JNTOはシドニーでジャパン・トラベル・フェアを行います。日本は去年10月から個人旅行も受け入れています。https://www.japan.travel/en/au/japan-travel-fair/火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japanese SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesオリガミ・ドリッパー（コーヒーブレイク N74）キラ・プルー（MF 446）マオリのバックグラウンドを持つすばらしいシンガー多文化社会が一つにまとまる日、実現に必要な「共通点」探し1月25日午後のニュース