日本観光再開、シドニーでトラベルフェア

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Japan Travel Fair Source: Supplied / JNTO

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COVID-19のパンデミックでほとんど無くなってしまった日本への外国人観光客を取り戻すため日本政府観光局、JNTOはシドニーでジャパン・トラベル・フェアを行います。

日本は去年10月から個人旅行も受け入れています。

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