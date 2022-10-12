オッフェンバックの地獄のオルフェ (VIVA! Opera 27)

火曜日のオペラ音楽のコーナー「VIVA! Opera」。オペラをもっと多くの人に楽しんでもらおうと、シドニー在住のソプラノ歌手、大武彩子さんが毎回曲をピックアップし、分かりやすい説明とともにお届けします。
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モーツァルトのコジ・ファン・トゥッテ (VIVA! Opera 26)
第27回の放送（10月11日）では、ジャック・オッフェンバック作曲のオペレッタ「地獄のオルフェ（天国と地獄）（Orphée aux Enfers）」から、二重唱「ハエの二重唱（Il m'a semblé sur mon épaule）」を、プライベートで夫婦でもあるフランスのオペラ歌手ナタリー・デセイ（Natalie Dessay）とローラン・ナウリ（Laurent Naouri）の歌唱で取り上げました。
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ポッドキャストではお話の後の音楽の部分をお届けできませんが、ラジオ番組内では大武さんがピックアップした音楽を続けて流しています。
＜参考音楽＞＊大武さんがコーナーで紹介している曲ですが、リンク先の音楽は演奏者や歌手が異なります
「ハエの二重唱」（Medici.tv）