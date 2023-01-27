オリガミ・ドリッパー（コーヒーブレイク N74）

Ishiwata_自分の自宅でコーヒー抽出。ドリッパーはOrigamiドリッパーです。.jpg

Origami Dripper Source: Supplied / Toshiyuki Ishiwata

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石渡さんの友人の一人が開発したこの白い陶器のドリッパーは抽出中にお湯の温度が下がることもなく、コーヒー豆の本来の味がよく出ているそうです。

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