オリガミ・ドリッパー（コーヒーブレイク N74）Play10:32Origami Dripper Source: Supplied / Toshiyuki IshiwataGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.64MB) 石渡さんの友人の一人が開発したこの白い陶器のドリッパーは抽出中にお湯の温度が下がることもなく、コーヒー豆の本来の味がよく出ているそうです。火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japaneseSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesキラ・プルー（MF 446）マオリのバックグラウンドを持つすばらしいシンガー多文化社会が一つにまとまる日、実現に必要な「共通点」探し1月25日午後のニュースあなたの会社は「オーストラリアデーに働いてあとで代休」を認めますか？