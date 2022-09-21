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サプライチェーンにもCOVIDの影響（コーヒーブレイク N68）

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Published 21 September 2022 at 3:41pm
By Toshiyuki Ishiwata
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS

コロナウイルスのパンデミックはコーヒー農園だけではなく、その出荷や流通にも影響しました。目的地への到着までに時間がかかるとコーヒー豆の鮮度が落ち、コーヒーの味が損なわれます。

Published 21 September 2022 at 3:41pm
By Toshiyuki Ishiwata
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS
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