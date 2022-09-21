SBSの日本語放送Other ways to listen サプライチェーンにもCOVIDの影響（コーヒーブレイク N68）Play10:15SBSの日本語放送Other ways to listen Shipping to US, AAP Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.38MB)Published 21 September 2022 at 3:41pmBy Toshiyuki IshiwataPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS コロナウイルスのパンデミックはコーヒー農園だけではなく、その出荷や流通にも影響しました。目的地への到着までに時間がかかるとコーヒー豆の鮮度が落ち、コーヒーの味が損なわれます。Published 21 September 2022 at 3:41pmBy Toshiyuki IshiwataPresented by Hisaaki NagaoSource: SBS火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japaneseAdvertisement SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes9月21日午後のニュース「目標は金メダル」 女子バスケW杯 開幕目前インタビュー、キャプテン・髙田真希選手英女王に最後の別れ、歴史的な国葬を振り返る9月20日午後のニュース