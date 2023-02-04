シーナ＆ザ・ロケッツ（MF 447）追悼、鮎川誠

シーナ＆ザ・ロケッツ（MF 447）追悼、鮎川誠Play04:55Makoto Ayukawa and Sheena of Sheena and the Rokkets (Photo by Jun Sato/WireImage) Credit: Jun Sato/WireImage/Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.5MB) 日本を代表するロックンロールバンドの１つ、シーナ＆ザ・ロケッツの鮎川誠さんが去る１月29日に亡くなりました。74歳でした。火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。 https://podfollow.com/sbs-japaneseSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesバックトゥースクール、喜びと学用品の値上げに揺れる保護者美術館が火事になったら救い出す作品は何？日本語ガイド座談会（NSW州立美術館新館５）2月1日午後のニュース中国、海外の大学等とのオンライン学習禁止