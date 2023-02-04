シーナ＆ザ・ロケッツ（MF 447）追悼、鮎川誠

Makoto Ayukawa and Sheena of Sheena and the Rokkets

Makoto Ayukawa and Sheena of Sheena and the Rokkets (Photo by Jun Sato/WireImage) Credit: Jun Sato/WireImage/Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

日本を代表するロックンロールバンドの１つ、シーナ＆ザ・ロケッツの鮎川誠さんが去る１月29日に亡くなりました。74歳でした。

火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！
無料でダウンロードできるSBSラジオの
アプリ
で携帯からもアクセスできます。 
SBS 日本語放送の
Facebook
もお忘れなく。
Share

Latest podcast episodes

BACK TO SCHOOL NSW STOCK

バックトゥースクール、喜びと学用品の値上げに揺れる保護者

Japanese

美術館が火事になったら救い出す作品は何？日本語ガイド座談会（NSW州立美術館新館５）

Japanese news sbs

2月1日午後のニュース

Some Chinese students in line for an examination

中国、海外の大学等とのオンライン学習禁止