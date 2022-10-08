技術不足の職業数、1年でほぼ2倍に

SBSの日本語放送Other ways to listen 技術不足の職業数、1年でほぼ2倍にPlay04:41SBSの日本語放送Other ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.28MB)Published 9 October 2022 at 12:45amBy Phillippa CarisbrookePresented by Yuko KamimuraSource: SBS 技術不足を経験している職業の数が、1年間でほぼ2倍になりました。 誰のせいかと政治家が言い争うなか、一部のビジネスは通常のサービスを提供するために奮闘しています。Published 9 October 2022 at 12:45amBy Phillippa CarisbrookePresented by Yuko KamimuraSource: SBS'2022 Skills Priority List'という技術不足のリストには、極度に不足しているという286の職業が含まれており、2021年の153という数から増加しています。火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！Advertisement無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japanese SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesオーストラリア人監督が捉えた日本人移民のストーリー、「Enemy Alien」医師の集団退職リスクに懸念、現状は「クライシス」 キャンベラで会合10月5日午後のニュースインドネシア・サッカー場惨事 ジョコ大統領調査命じ、FIFA会長「暗黒の日」と嘆く