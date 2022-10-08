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技術不足の職業数、1年でほぼ2倍に

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Hairdresser Paula Foord has been trying to recruit staff for over a year (SBS).jpg

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Published 9 October 2022 at 12:45am
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Yuko Kamimura
Source: SBS

技術不足を経験している職業の数が、1年間でほぼ2倍になりました。 誰のせいかと政治家が言い争うなか、一部のビジネスは通常のサービスを提供するために奮闘しています。

Published 9 October 2022 at 12:45am
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Yuko Kamimura
Source: SBS

'2022 Skills Priority List'という技術不足のリストには、極度に不足しているという286の職業が含まれており、2021年の153という数から増加しています。



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