SBSの日本語放送

サプライズ・シェフ（MF 439）

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Melbourne-based cinematic jazz-funk band Surprise Chef

Credit: Surprise Chef

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Published 13 December 2022 at 3:46pm
By Naomune Anzai
Presented by Junko Hirabayashi
Source: SBS
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メルボルン拠点のシネマティック・ジャズファンクバンド、サプライズ・シェフ。日本でも人気がじわりと広がっています。新旧入り交じる玄人好みのこだわったスタイルです。

Published 13 December 2022 at 3:46pm
By Naomune Anzai
Presented by Junko Hirabayashi
Source: SBS
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