SBSの日本語放送Other ways to listen サプライズ・シェフ（MF 439）Play04:54SBSの日本語放送Other ways to listen Credit: Surprise ChefGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.48MB)Published 13 December 2022 at 3:46pmBy Naomune AnzaiPresented by Junko HirabayashiSource: SBSAvailable in other languages メルボルン拠点のシネマティック・ジャズファンクバンド、サプライズ・シェフ。日本でも人気がじわりと広がっています。新旧入り交じる玄人好みのこだわったスタイルです。Published 13 December 2022 at 3:46pmBy Naomune AnzaiPresented by Junko HirabayashiSource: SBSAvailable in other languages公式ユーチューブビデオ火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japaneseSBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。LEARN JAPANESESlow JapaneseShareLatest podcast episodesオーストラリア女性の賃金、いまだ同職の男性賃金に届かず掃除を通して見直す自分の価値観 片付けコンサルタント マー尚美さんプッチーニのラ・ボエーム (VIVA! Opera 31)12月13日午後のニュース