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豪でのメンタルヘルスのサポートの必要性、調査で明らかに

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Published 11 October 2022 at 11:14pm, updated 3 hours ago at 11:23pm
By Gareth Boreham
Presented by Yuko Kamimura
Source: SBS

新しい全国調査で、過去3ヶ月間にオーストラリア人の2人に1人がメンタルヘルスのサポートを必要としていたことが明らかになりました。この調査の結果は懸念材料にはなりますが、10人中9人が、サポートを利用することで自分のウェルビーイングが向上した、と回答しています。

Published 11 October 2022 at 11:14pm, updated 3 hours ago at 11:23pm
By Gareth Boreham
Presented by Yuko Kamimura
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メンタルヘルス・オーストラリアのチーフエグゼクティブ、リアン・ビーグレイ博士は、連邦政府に提出された新しい調査は、 助けを求めることの重要性を強調していると述べています。


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