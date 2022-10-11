豪でのメンタルヘルスのサポートの必要性、調査で明らかに

SBSの日本語放送Other ways to listen 豪でのメンタルヘルスのサポートの必要性、調査で明らかにPlay05:09SBSの日本語放送Other ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.72MB)Published 11 October 2022 at 11:14pm, updated 3 hours ago at 11:23pmBy Gareth BorehamPresented by Yuko KamimuraSource: SBS 新しい全国調査で、過去3ヶ月間にオーストラリア人の2人に1人がメンタルヘルスのサポートを必要としていたことが明らかになりました。この調査の結果は懸念材料にはなりますが、10人中9人が、サポートを利用することで自分のウェルビーイングが向上した、と回答しています。Published 11 October 2022 at 11:14pm, updated 3 hours ago at 11:23pmBy Gareth BorehamPresented by Yuko KamimuraSource: SBSメンタルヘルス・オーストラリアのチーフエグゼクティブ、リアン・ビーグレイ博士は、連邦政府に提出された新しい調査は、 助けを求めることの重要性を強調していると述べています。火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。Advertisementhttps://podfollow.com/sbs-japanese SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodes「自分を取り戻す大切さ」 シンギングボウル奏者 遠藤明日香さん10月11日午後のニュースリナ・サワヤマ (MF 431) 日本がいま世界に最も誇る注目のポップスター技術不足の職業数、1年でほぼ2倍に