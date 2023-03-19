ウニさん、ニューサウスウエルズ海岸の旅続く

Uni@Port Macquarie 1.jpg

Uni with local friends in Port Macquarie Source: Supplied / Uni

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

メルボルンからケアンズまでの約3,500キロにキックボードで挑戦しているウニさん。オーストラリアの東海岸をシドニーの北、約390キロのポートマコーリーまで上がってきました。（３月16日現在）

途中であったモーターサイクリストとのセルフィーです。
Uni @ Port Macquarie 2 (2).jpg
With a motorcyclist Source: Supplied / Uni

火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！
無料でダウンロードできるSBSオーディオの
アプリ
で携帯からもアクセスできます。
 
SBS 日本語放送の
Facebook
もお忘れなく。
Share

Latest podcast episodes

Gas fire

この冬はガス不足で凍えそうになるのか

Tomaru33 ソーキそば.jpg

沖縄の味（FS 5）

Japan Club of Sydney 40th anniversary Canberra tour

シドニー日本クラブ創立40周年、キックオフイベントでキャンベラツアー

Prof Mitsuyo Sakamoto

葛藤の中で見えてくる自分流の「バイリンガル」 上智大学・坂本光代