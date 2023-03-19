ウニさん、ニューサウスウエルズ海岸の旅続く

ウニさん、ニューサウスウエルズ海岸の旅続くPlay05:12Uni with local friends in Port Macquarie Source: Supplied / UniGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.77MB) メルボルンからケアンズまでの約3,500キロにキックボードで挑戦しているウニさん。オーストラリアの東海岸をシドニーの北、約390キロのポートマコーリーまで上がってきました。（３月16日現在）途中であったモーターサイクリストとのセルフィーです。With a motorcyclist Source: Supplied / Uni火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSオーディオのアプリで携帯からもアクセスできます。https://podfollow.com/sbs-japanese SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesこの冬はガス不足で凍えそうになるのか沖縄の味（FS 5）シドニー日本クラブ創立40周年、キックオフイベントでキャンベラツアー葛藤の中で見えてくる自分流の「バイリンガル」 上智大学・坂本光代