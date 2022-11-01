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トップエンドで米空軍のB52 爆撃機用の施設増強へ

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B-52 Bomber Airplanes flying at sunset

B-52 Bomber Airplanes flying at sunset Source: Getty / guvendemir/Getty Images/iStockphoto

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Published 1 November 2022 at 7:01pm
By Julien Oeuillet
Presented by Hisaaki Nagao
Source: SBS
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オーストラリアとアメリカは、ノーザンテリトリーのダーウィンの南にあるティンダル空軍基地の施設を拡張するものと見られています。この拡張でアメリカ軍は空軍のワークフォースと呼ばれてきたB52長距離爆撃機を派遣できるはずです。

Published 1 November 2022 at 7:01pm
By Julien Oeuillet
Presented by Hisaaki Nagao
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