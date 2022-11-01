トップエンドで米空軍のB52 爆撃機用の施設増強へ

SBSの日本語放送Other ways to listen トップエンドで米空軍のB52 爆撃機用の施設増強へPlay05:23SBSの日本語放送Other ways to listen B-52 Bomber Airplanes flying at sunset Source: Getty / guvendemir/Getty Images/iStockphotoGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.65MB)Published 1 November 2022 at 7:01pmBy Julien OeuilletPresented by Hisaaki NagaoSource: SBSAvailable in other languages オーストラリアとアメリカは、ノーザンテリトリーのダーウィンの南にあるティンダル空軍基地の施設を拡張するものと見られています。この拡張でアメリカ軍は空軍のワークフォースと呼ばれてきたB52長距離爆撃機を派遣できるはずです。Published 1 November 2022 at 7:01pmBy Julien OeuilletPresented by Hisaaki NagaoSource: SBSAvailable in other languages火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSラジオのアプリで携帯からもアクセスできます。 https://podfollow.com/sbs-japaneseAdvertisement SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesノズ（MF 433）メルボルンのヒートビート11月1日午後のニュースプログレッソ農園の品種（コーヒーブレイク N70）住宅価格は下がったけれども家賃は下がらずとドメインレポート