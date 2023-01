ブッシュ・ウォーキングで道に迷ったら

Available in other languages

Available in other languages

Highlights ブッシュ・ウォーカーは毎日救助されています。賢く準備することであなたの命を守ります

もし迷ったら、焦って間違った決断をする前に、その場に座り落ち着きを取り戻すようにしましょう

ブッシュでは携帯の電波があるとは限りません。ですが、衛星ビーコンは借りることができます

SES Bush Search and Rescue のボランティアが、緊急事態において、あなたを救助します

ブッシュで道に迷った、およそ95%の人たちは12時間以内に見つかっています。





NSW SES Bush Search and Rescueの、キャロ・ライアン捜索副隊長のようなアウトドア愛好家によって、95%の人たちは12時間以内に見つかっています。





ライアンさんは、彼女の豊富な経験を生かしてブッシュ・ウォーキングの準備の重要性について伝えています。





覚えるのに、とても便利な言葉の頭文字をつかいます。それはトレック。TREKです。





T stands for Take what you need; 必要なものをもつ



R for Register your intentions; どこに行くかを誰かに伝える



E for Emergency communications or emergency beacon; 緊急連絡機器



K for Know your route and stick to it. ルートを理解し、はずれないことです



Preparedness will increase the likelihood of being found. Credit: pixdeluxe/Getty Images

必要なものを携帯する

小さいバックパックに入れるもの:



食べ物。スナック、ナッツやチョコレート

飲料水 –3時間ごとに1リットル

明るい色の、重ね着できる衣料

帽子と日焼け止め

険しい道のために、スニーカーやハイキングブーツのような履きやすい靴

レインコート

もし使えるなら地図やコンパス。ナビアプリを携帯電話に入れてもよい

ファースト・エイド・キット

“そして、一番いいことは友達を連れて行くことです” (ライアン)



単独のブッシュ・ウォーキングは、怪我をしたときに助ける人がいないことを意味します キャロ・ライアン,副隊長, NSW SES Bush Search and Rescue

最低4人のグループが理想的です。もし怪我人が歩けない場合、一人が付き添い、残りの二人が、救助を求めて歩くことができます。



It's also vital to let other people know your plans. Credit: visualspace/Getty Images

行程を予め誰かに伝える

ナショナル・パーク、ワイルド・ライフサービス、警察、そして信頼できる友人に知らせておくことができます





どこに行くかを、詳細を含めて伝えてください。あなたが計画している行程を、出かけるとき、そして帰ってきたときに確実に連絡を取ってください。





パーソナル・ロケーター・ビーコン(PLB)所持を検討する

ブッシュでは、携帯の電波が入らないことがあります。ですから、ブッシュ・ウォーカーはPLBを持ち歩くことが多いです。これは、人工衛星を使ってあなたの位置を知らせます。







カースティン・メイヤー (Bushwalking NSW 代表)によると、 「あなたが深刻なトラブルに見舞われた時には、PLBで緊急信号を発信することができます」とのことです。





警察は、どんな手段をとってでもあなたを探すことができます。ヘリコプターでも、ブッシュ捜索でも。 カースティン・メイヤー、 Bushwalking NSW 代表

PLBは、アウトドア・ショップ、ナショナル・パーク・オフィス、ナショナル・パーク近くの警察でさえ借りることができます。





ルートを理解して、途中でルート変更しない

キャロ・ライアンさんは次のように説明しています。



「どこに行くか、明確にわかっていること、標識に従うこと、地図を使うこと、そして何時に歩き終えるかをわかっていること。そして途中でルートを変えないこと」





「何かが起こったとき、自分が、誰かにどこに行くか話していた、ということを思い出してください。エマージェンシー・サービスはあなたがどこにいるかを知ることができて、あなたを見つけることができます」





あなたに合ったブッシュ・ウォークを、賢く選びましょう キャロ・ライアン,副隊長, NSW SES Bush Search and Rescue

人々がとってしまうリスクで、よくあるのが、「適切でない」トレイルを選んでしまうことです。





「ハイキングで必要な体力要件はさまざまです。特に、階段が多いとき、急こう配は要注意です。バックパックを背負っていることも忘れてはなりません。暑い日は特に困難になります」(ライアン)





自分の体力を見誤るのは珍しいことではないと、ライアンさんは話します。





それでも道に迷ったら

最初にすることは、「座って落ち着くこと」です。





水を飲みましょう。もし、小さなストーブをもってきていればお茶を作ってもいいでしょう。





「座るということは、本当に迷いのない決断ができます」





「最悪なのは、『この角を曲がったはずだ』などと動き続け、さらに深く迷ってしまうことです。私たちはこれを、bending the map (地図ではなく自分の勘を信じること)と呼びます」(ライアン)





どこにいたかを、思い出してみましょう。おそらく、標識や分かれ道を見ているかもしれません。





もし近い距離を戻ってみるのであれば、なにか物を使って来た道に印をつけておきましょう。





そして、深刻なトラブルに陥っているのであれば、自分を目立つようにしましょう。天候や設備が許せば、SESはヘリコプターであなたの居場所を見つけます。



SES Bush Search and Rescueによって、95%の遭難者は、12時間以内に見つかっています。 Credit: Raoul Wegat/Getty Images 明るい色の衣服は、空からの発見に役立ちます。 懐中電灯や、カメラのフラッシュ、そしてまぶしく光るものや明るいいろの何かを地面に広げるのも役に立ちます。





もし、怪我をしていたり、天候が悪い場合には、非難場所を見つけます。濡れた衣服を脱ぎ、出来れば火を焚きます。これは発見の手がかりにもなります。





食料などの在庫を確認します。あなたが救助を待っている間、食料や水の配分が必要になるかもしれません。



ブッシュ・ウォーキングに行く前に

ファースト・エイドのコースを受けましょう。あなたや他の人の助けになります。





そして、ブッシュ・ウォーキング・クラブに入ることをメイヤーさんは推奨しています。





「あなたは、安全な人数でブッシュ・ウォーキングをすることができます。フレンドリーな人々が、いろんなスキルをあなたに教えるでしょう。どのように道をみつけるか、地図やコンパスの読み方、基礎的なファースト・エイドの方法、トラブルに陥った時にどうしたらいいか。それに加え、彼らはほとんどの人が行くことがない、すばらしい場所にあなたを連れて行ってくれるでしょう」



ブッシュ・ウォーキング・クラブに入るのは、オーストラリアの自然を知るのに最適です。 Credit: andresr/Getty Images

役に立つリンク

火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ!