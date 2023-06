성추행 의혹 밴 상원의원, 결국 자유당 탈당… 남은 의회 출석 안할 듯

Key Points 밴 상원의원은 자유당은 탈당했으나 상원의원직은 유지한다는 의사를 밝혔다

한 동료 의원은 밴 의원이 의원직을 사임해야 한다고 촉구했다

- 밴 의원은 그러나 모든 의혹을 부인하며 조사에 협조할 것을 약속했다

여성 동료 의원들을 성추행한 의혹이 불거지며 탈당 압력을 받아온 데이비드 밴 상원의원이 결국 자유당을 탈당했다.





피터 더튼 자유당 당수는 밴 의원이 의회에서 완전히 사임할 것을 요구하고 있지만, 밴 상원의원은 자신의 성추행 의혹을 논의하기 위해 당 위원회 회의가 있기 하루 전 탈당 의사를 밝혔다.





밴 의원은 탈당 의사를 밝힌 서신을 통해 “자유당이 나에 대한 의혹과 관련해 정당한 절차와 당연한 정의를 전적으로 무시했으므로 즉시 의원직 사임을 밝히는 것"이라고 전했다.



밴 의원측은 그러나 의회의 겨울 휴지기 전 남은 일정에는 참석하지 않고 휴가를 신청할 계획이라고 밝혔다.



국민당의 데이비드 리틀프라우드 당수는 밴 상원의원이 의원직을 사임해야 한다고 촉구했다.





브리짓 맥켄지 전국 상원 원내대표는 밴 상원의원에 대해 취한 자유당에 대해 결단력 있는 조치였다는 입장을 밝혔다.





맥켄지 상원의원은 야당 지도자인 피터 더튼 당수가 이런 의혹이 불거지자마자 곧바로 밴 상원의원을 당직에서 해임하고 의원직 사퇴를 요구한 것은 옳은 결정이었다고 말했다.



맥켄지 상원의원은 일요일 ABC의 인사이더 프로그램에서 "모든 정당들이 가까운 과거에 이러한 유형의 내부 문제에 직면했으며, 지도자가 결단력을 보여준 것은 이러한 문제를 얼마나 심각하게 여기는 지에 대한 증거라고 생각한다"라고 덧붙였다.





한편 자유당을 탈당한 밴 상원의원은 계속 `혐의를 부인하며 어떤 수사에도 협조하겠다고 밝혔다.



연방 의회는 6주간의 겨울 휴지기를 갖기 전 이번 주 마지막 회의가 열릴 예정이다.