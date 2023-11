2024년 SBS 콘텐츠 역대급 라인업 공개

SBS가 드라마, 다큐멘터리, 음식, 스포츠, 엔터테인먼트, 뉴스 및 시사에 걸쳐 역대급 콘텐츠 라인업을 공개했습니다. 2024년부터 SBS는 호주 어디에서도 볼 수 없는 더 재미있고 독창적이며 영향력 있는 이야기를 통해 계속해서 새로운 영역을 개척해 나갈 것입니다.





SBS의 제임스 테일러 이사는 "SBS의 목표는 동시대의 호주를 반영할 뿐만 아니라 디지털, 다양성, 그리고 지속가능성을 핵심으로 하는 동시대의 공영 방송사가 되는 것"이라고 포부를 밝혔습니다.





"2023년에는 Alone Australia시리즈의 성공에서부터 SBS Radio가 SBS Audio로 전환한 것 등 TV와 오디오 전반에 걸친 디지털 전환에서 큰 도약을 이루었습니다. 계속되는 시청자의 기대와 개인 맞춤형, 광고 경험 향상 등을 계속해서 채택해 나가고 있기 때문에 내년도 다르지 않을 것입니다."





주요 하이라이트 8가지:



올해의 눈에 띄는 히트작 'Alone Australia'가 2024년 SBS로 돌아와 독점 방영될 예정인 가운데, 뉴질랜드 남섬이 촬영지이며 시즌1의 우승자 지나 칙이 팟캐스트에 출연할 예정입니다.

SBS가 2026년 FIFA 월드컵에 대한 독점 중계권을 확보해 104회 전 경기를 생중계하고, 사이클 경기의 상징인 투르 드 프랑스(Tour De France), 투르 드 프랑스 팸(Tour De France Femmes), 지로 디탈리아(Giro d'Italia), 부엘타 아 에스파냐(Vuelta a Espana) 등 850시간 이상의 사이클링 콘텐츠를 제공합니다.

아바타(Avatar) 출연 배우 할리우드 스타 클리프 커티스가 SBS의 역동적인 범죄 드라마의 출연진에 합류하고, 게다가 SBS 오리지널이 발표한 두 번째 주요작인 인 로맨스 작품 Four Years에도 출연합니다. 이 작품은 인도와 호주 로케로 촬영됐습니다.

SBS는 멜리사 렁, 코스타 조지아디스, 사무엘 존슨, 미란다 오토, 팻 래프터, 레이 마틴, 숀 미칼레프, 줄리아 제미로, 지나 칙, 수지 유세프 그리고 웨인 블레어가 출연하는 막강한 다큐멘터리 시리즈로 호주의 정체성을 조명합니다.

NITV, 넷플릭스와 손잡고 전 AFL 스타 에디 베츠의 인기 도서 시리즈에서 영감을 받은 어린이 애니메이션 시리즈 ‘에디의 릴 호미(Eddie's Lil' Homies)’를 처음 선보입니다.

'The Handmaid’s Tale '와 'Rogue Heroes', 그리고 극찬을 받은 새 해외 드라마 'Paris Has Fallen’, 'Sherlock & Daughter', 그리고 'The Doll Factory'는 SBS On Demand에서 총 1만5,000시간의 콘텐츠로 제공됩니다.

SBS는 또한 에미상 수상 경력의 음식 여행 시리즈 '스탠리 투치: 이탈리아를 찾아서(Stanley Tucci: Searching for Italy)'와 SBS 최대 외주제작 시리즈 '아담 리우와 함께하는 요리법(The Cook Up with Adam Liaw)'의 새 시즌이 첫 방송될 예정입니다. 여기에 기욤 브라히미, 댄 홍, 실비아 콜로카와 함께하는 새로운 음식 쇼가 준비됩니다.

The Hospital: In the Deep End - L-R Samuel Johnson, Melissa Leong and Costa Georgiadis. Credit: SBS SBS TV 부문 캐서린 핑크 국장은 이렇게 말합니다. “SBS에서는 누구도 할 수 없는 이야기를, 누구도 할 수 없는 방식으로 전합니다. 우리는 목적이 이끄는 조직이며 호주 최대 규모의 프로그램을 방영하는 곳입니다. 우리는 채널 및 SBS On Demand를 통해 그 어느 때보다 더 많은 호주인들에게 가까이 다가가고 있습니다. 우리의 성공은 진정으로 차별화된 작품들을 통해 뒷받침됩니다. Alone Australia, Rogue Heroes, The Handmaid's Tale과 같은 대히트작부터 매력적인 오리지널 콘텐츠까지. 2024년에는 SBS 어디에서도 볼 수 없는 최신 엔터테인먼트를 기대하셔도 좋습니다.”





Alone Australia는 올해의 히트작이자 SBS 역사상 가장 성공적인 오리지널 프로그램입니다. 각 에피소드마다 평균 100만 명 이상의 시청자를 확보했으며 디지털 순위를 장악하고 호주 최대 TV 채널 시청률 중 일부를 넘어섰습니다. Alone Australia 시즌 2는 2024년 SBS에서 독점 방영됩니다. 또 다른 10명의 용감한 호주인들이 무자비한 자연 속에서 굶주림, 고립의 세계에 맞서게 되는데, 이번에는 뉴질랜드 남섬(테와이포우나무:Te Waipounamu, 아오테아로아: Aotearoa)에서 경쟁이 펼쳐집니다. 산악 지형, 눈, 얼어붙는 바람과 마주하며 이번에는 이들 10명의 참가자들이 활과 화살을 들고 25만 달러를 획득하기 위해 생존 경쟁에 나섭니다. 이번에는 Alone Australia 시즌1 우승자 Gina Chick이 SBS Audio와 함께 시즌 2의 동시 팟캐스트를 선보일 예정입니다.





SBS는 또 두 편의 주요 SBS 오리지널 드라마 시리즈의 세부 사항도 공개했습니다. The Twelve의 제작자와 Accounts의 Colin이 제작한 Four Years는 4년 동안 헤어진 부부가 서로에게 돌아갈 길을 찾으려고 노력하는 로맨스물입니다. 또 Swift Street는 제작자이자 감독인 티크 테레라의 빠르고 역동적이며 영화 같은 시리즈입니다. 할리우드 스타 클리프 커티스(Avatar: The Way of Water)와 탄진 크로포드(Tiny Beautiful Things)는 범죄의 파트너가 되는 미식 기능 장애 아버지와 딸 듀오로 출연해 뛰어난 호흡을 선보입니다.





SBS는 전 세계 최고의 드라마를 선별해 방영합니다. 2024년에는 시청률 제조작의 마지막 시즌인 The Handmaid's Tale을 비롯해 첫 방송 당시 디지털 순위를 장악했던 흥행작 Rogue Heroes의 시즌2, 가장 큰 히트작 Alone Australia이 4월에 다시 돌아옵니다.





2024년 드라마 미리 보기:



SBS는 계속해서 도전적이고, 정보를 제공하며, 즐거움을 선사하는 획기적인 다큐멘터리 분야의 선두주자가 될 것입니다. 2024년 새로운 3부작 시리즈인 The Hospital: In the Deep End에서 호주 공중 보건 시스템이 직면한 과제를 탐구합니다. Shaun Micallef’s Origin Odyssey에서는 숀이 자신의 문화적 뿌리를 탐구하기 위해 호주 최고의 코미디언들과 함께 해외 여행을 떠날 예정입니다. 래이 마틴은 자신의 장례식을 계획하고 Ray Martin: The Last Goodbye에서 호주가 죽은 사람들에게 어떻게 작별 인사를 선택하는지 알아봅니다.





2024년 다큐멘터리 미리 보기:



SBS는 Who Do You Think You Are?의 또 다른 시즌과 함께 가장 큰 장기 시리즈의 귀환을 기대하고 있습니다. 이미 공개된 Pat Rafter, Wayne Blair 그리고 Miranda Otto는 상징적인 호주인을 알리는 다음 차기작 중 하나입니다. Great Australian Walks는 수지 유세프와 함께 만들어 나가며 Alone Australia 우승자 지나 칙이 줄리아 제미로와 동료 탐험가로 합류하면서 두 번째 시즌을 풀어 나갑니다. 또한 자신이 불면증 환자이기도 한 마이클 모슬리 박사가 Australia's Sleep Revolution with Dr. Michael Mosley에서 획기적인 과학을 활용해 호주 최악의 수면환자들을 돕기 위해 돌아옵니다. 단일 다큐멘터리로서 호평을 받은 Australia Uncovered가 또 다른 시즌으로 돌아올 예정입니다.





2024년 NITV 미리 보기:



2023년 12월 5일부터 NITV는 대담하고 당당한 새로운 콘텐츠 라인업을 앞으로 1년 동안 시청자에게 제공할 준비를 하면서 고화질로 출시될 예정입니다.* 여기에는 NITV와 Netflix가 처음으로 선보이는 새로운 어린이 애니메이션 시리즈인 Eddie’s Lil’ Homies가 포함됩니다. 이 애니메이션은 전 AFL 스타 에디 베츠와 같은 이름의 인기 도서 시리즈에서 영감을 받았습니다. 이 밖에 로지 어워드(Logie Award)를 수상한 어린이 시리즈 Little J와 Big Cuz가 네 번째 시즌으로 돌아오고, Going Places with Ernie Dingo가 여섯 번째 시즌으로 돌아오며, 관찰 다큐멘터리 시리즈인 Our Law의 두 번째 시리즈가 원주민 경찰의 시선을 따라 전국적으로 확대될 예정입니다. 경찰관들이 내부에서 사법 제도를 다루는 모습을 담게 됩니다.





2024년 오락, 엔터테인먼트 및 스포츠 미리 보기:



2024년에도 SBS와 SBS Food는 프리미엄 식품 프로그램의 선두주자로 활약할 예정입니다. 비평가들의 찬사를 받은 스탠리 투치의 에미상 수상 음식 여행 시리즈인 Stanley Tucci: Searching for Italy, SBS의 최대 외주제작 음식 시리즈인 The Cook Up with Adam Liaw가 방영됩니다. 브라히미는 그의 새로운 시리즈인 Guillaume's French Atlantic에서 역사, 문화, 잊을 수 없는 음식을 발견하기 위해 시청자들을 프랑스 대서양 연안으로 데려갈 예정입니다. 존경받는 총괄셰프 댄 홍은 요리의 메카인 홍콩의 분주한 거리를 방문하여 The Streets Hong Kong을 통해 도시의 가장 잘 보존된 음식 비밀을 밝혀냅니다. 실비아 콜로카는 Silvia’s Tastes Like Home에서 과거의 소중한 맛과 오늘날 호주에 있는 이탈리아인의 생생한 이야기를 접목해 제시합니다.





SBS는 2026년 FIFA 월드컵의 독점 중계권을 확보했다고 발표했습니다. 이를 통해 시청자들은 2026년 캐나다, 미국, 멕시코 전역에서 열리는 FIFA월드컵 104회 전 경기를 호주에서 무료로 실시간 시청할 수 있습니다.



SBS는 또한 호주 사이클링 방송의 본거지로서 2030년까지 독점 방송권을 확보했으며 상징적인 투르 드 프랑스와 투르드 프랑스 팸(TourdeFranceFemmes)을 계속 방송할 예정입니다. 다른 주요 사이클링 이벤트로는 Giro d'Italia, Vuelta a Espana, Paris-Roubaix Femmes 등이 이어집니다.