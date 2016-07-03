Ancamî kotayî helbijatin le Australya çend roj dexayênêt

Election tally Source: courtesy AEC.gov.au
Published 3 July 2016 at 3:48pm, updated 10 July 2016 at 3:42pm
By Chahin Baker
Source: SBS
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Duhinî, 2/07/2016 hilbijartinên gishtî yên federal li Australya cîh girtin. Rojeke dirêj û bi encamên balkêsh bû. Fermo em guh bidin Mamoste Shahîn Bekir Soeklî, ka hilbijartinên Australî yên sal 2016 çawa dîtin.
Published 3 July 2016 at 3:48pm, updated 10 July 2016 at 3:42pm
By Chahin Baker
Source: SBS
Available in other languages
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