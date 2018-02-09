SBS Kurdî

Rêkxiraweykî Kurdî nwê le Brisbane

SBS Kurdî

KSQ

Members of the Kurdish Society of QLD Source: Supplied

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Published 9 February 2018 at 8:02pm, updated 11 February 2018 at 10:38am
By Roza Germian
Source: SBS
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Lêdwanêk le gell Berêz Parêzer Hîwa Zendî sebaret be damezrandinî Komelleyekî Kurdî nwê le şarî Brisbane, le herêmî Queensland. Berêz Hîwa sebaret be çonêtî damezrandinî Komelley Kurdî Queensland (KSQ) boman dedwêt, herweha amanc û projekanîyan bo ayndeyekî nizîk.

Published 9 February 2018 at 8:02pm, updated 11 February 2018 at 10:38am
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
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