Rêkxiraweykî Kurdî nwê le Brisbane

Members of the Kurdish Society of QLD Source: Supplied
Published 9 February 2018 at 8:02pm, updated 11 February 2018 at 10:38am
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
Lêdwanêk le gell Berêz Parêzer Hîwa Zendî sebaret be damezrandinî Komelleyekî Kurdî nwê le şarî Brisbane, le herêmî Queensland. Berêz Hîwa sebaret be çonêtî damezrandinî Komelley Kurdî Queensland (KSQ) boman dedwêt, herweha amanc û projekanîyan bo ayndeyekî nizîk.
Published 9 February 2018 at 8:02pm, updated 11 February 2018 at 10:38am
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
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