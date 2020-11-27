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Akademîk Kylie Moore-Gilbert azad kira le zindanî Êranî

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British-Australian academic Kylie Moore-Gilbert seen on Iranian state television.

British-Australian academic Kylie Moore-Gilbert seen on Iranian state television. Source: Iranian State Television

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Published 27 November 2020 at 5:19pm
Source: SBS

Na dirustane tawanbarkira bû û zindanîkira bû, kesayetî Akademî Australî Kylie Moore-Gilbert êsta le gerranewe daye bo Australya paşewey bo ziyatir le dû sall le zindanî Êran beserbird. Dessellatdaranî Australî dellên ke be em zûwane şad debêtewe be dîtinî binemallekey, bellam aşkirayan nekirdûwe ke allûgor kirdin ancam dirawe bo azadkirinî.

Published 27 November 2020 at 5:19pm
Source: SBS
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