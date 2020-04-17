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Aye qedexekirdinî hatûço be hoyî vîruse we şêwazî binemalle degorêt?

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Baba afanya mazoezi pamoja na mwanawe mjini Melbourne

Baba afanya mazoezi pamoja na mwanawe mjini Melbourne Source: AAP

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Published 17 April 2020 at 7:39pm, updated 17 April 2020 at 7:44pm
Source: SBS
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Pêgey bawkan le naw binemalle da gorrankarî be ser da dêt, le katêk da ke be hoyî rênimayekanî dûrparêzî komellayetî zo bey xellkî le malle we kar deken. Zor bey bakan êstakatî zîyatir beser deben le gell mindallekaniyan.

Published 17 April 2020 at 7:39pm, updated 17 April 2020 at 7:44pm
Source: SBS
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