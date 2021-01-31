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Australya agadar krawe ke kar nekirdin le ser gorranî klîme milyaranî tê de çêt

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The aftermath of a bushfire near the town of Bumbalong, south of Canberra on February 2, 2020

The aftermath of a bushfire near the town of Bumbalong, south of Canberra on February 2, 2020 Source: Getty

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Published 31 January 2021 at 1:39pm, updated 15 August 2022 at 1:38pm
By Julia Carr-Catzel, Pablo Vinales
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS

Raportêkî nwê agadarî kirduwe ke zyanî têçûnî salane bo rûdanî aw u hewa le layen gorranî klîme le waneye $100 milyar doler the perr bikat le salî 2038. Eme der çû we çûnke endamî parlemanî party Niştîmanî pêşnîyarî binkey wûzey xellûz deken le parçekany willat.

Published 31 January 2021 at 1:39pm, updated 15 August 2022 at 1:38pm
By Julia Carr-Catzel, Pablo Vinales
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS
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