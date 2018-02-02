Amadeyî bo sallî nwê-y xwêndin

Asrin Rajabi in the classroom Source: Supplied
Published 2 February 2018 at 8:44pm, updated 2 February 2018 at 8:47pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
Berêz Asrîn Recebî mamostayî xwêndinî seretayî ye le şarî Sydney, le gellî dedwên sebaret be despêkirdinewey xwêndin û amade kirdinî mindallan bo sallêkî nwêy xwêndin. Herweha pirsîyarî lê dekeyn sebaret be beĺdarbûnî dadykan û bawkan le fêrbûnî mindallekaniyan.
Published 2 February 2018 at 8:44pm, updated 2 February 2018 at 8:47pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
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