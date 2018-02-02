SBS Kurdî

Amadeyî bo sallî nwê-y xwêndin

SBS Kurdî

Asrin Rajabi in the classroom

Asrin Rajabi in the classroom Source: Supplied

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 2 February 2018 at 8:44pm, updated 2 February 2018 at 8:47pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages

Berêz Asrîn Recebî mamostayî xwêndinî seretayî ye le şarî Sydney, le gellî dedwên sebaret be despêkirdinewey xwêndin û amade kirdinî mindallan bo sallêkî nwêy xwêndin. Herweha pirsîyarî lê dekeyn sebaret be beĺdarbûnî dadykan û bawkan le fêrbûnî mindallekaniyan.

Published 2 February 2018 at 8:44pm, updated 2 February 2018 at 8:47pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
recovered_cd74e7d0b3fd23498d5cecf73de91d73.jpg


Share

Latest podcast episodes

Kurdish News

Nûçeyên Dawiya Hefteya 1î Rêbendanê

Capital of Kurdish Region of Iraq

Hin ji bûyerên ku di sala 2022 de li Herêma Kurdistanê qewimîn

Roboski massacre victims

Bîranîna komkujiya Roboskê û rewşa mafên mirovan li Tirkiyê

Ukraine And Russia Trade Fire In Donetsk Region.jpg

Şerê ji nişka ve sala 2022 cîhan bi gelek awayan hejand