Bahar Salihî, dexwazêt xizmet bigeyênêt be komellga

Bahar Salehi Source: Supplied
Published 27 October 2018 at 4:13pm
By Roza Germian
Source: SBS
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Danishtûyekî Kurdî sharî Adelaide le Bashûrî Australya, Bahar Salihî (Bahar Salehî) kandîde le hellbijartinî sharewanî nawçey Tea Tree Gully. Be regez xellkî Rojhellatî Kurdistane û çendî salle le Adelaide dejîn, Xatû Behar ezmûnî karkirdinî heye le rêkxirawekanî NGO, û hawkar çalakane karî kirdûwe bo komellgay Kurd le Adelaide.
Published 27 October 2018 at 4:13pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
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