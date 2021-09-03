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"Tuşbûn be COVID-19 nîşaney drêj-xayanî heye vaksîn nîyetî": Dr Bnar Talabani

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Dr Bnar Talabani. Kurdish-British doctor specialist in kidney transplant and currently PhD candidate in immunology

Dr Bnar Talabani. Kurdish-British doctor specialist in kidney Transplant and currently PhD candidate in Immunology Source: Supplied by Bnar Talabani

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Published 3 September 2021 at 7:54pm
By Roza Germian
Source: SBS

Le em lêdwane da le gell Dr Binar Tallebanî (Bnar Talabani), ke pizişk û zanayekî daniştûy willatî Brîtaniya ye, bas le corekanî vaksînekanî dij be COVID-19 dekeyn û egerî dirustbûnî nîşaney lawekî dirêj-xayan be hoyane we.

Published 3 September 2021 at 7:54pm
By Roza Germian
Source: SBS
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