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Zmanekany komellga le jêr metirsy dan le ber kemy piştgiry

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Advantages of Australia's multilingualism could be lost due to lack of support for languages.

Dünya çapında toplumlarda çok kültürlülük arttıkça, bazı diller kalboluyor. Avustralya'da çok dilli çocuk yetiştirmek mümkün. Source: Getty

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Published 17 November 2019 at 2:43pm
By Amy Hall
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS
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Raportêkî nwê agadarî bizirbûnî zmanekany duwem u sêyem neweyy komellgay koçberekan dekat ke boî heye metirsî bêt le ser aburî û komellayetî. Raporteke ew prisyar e dekat, “zman behay çîye”

Published 17 November 2019 at 2:43pm
By Amy Hall
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS
Available in other languages
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