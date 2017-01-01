Stranbêjên navdar û musîkvan serdana SBS Radio dikin

N. Rezazi, N. Gholami, R Khoshnaw Source: SBS Kurdish
Published 1 January 2017 at 4:19pm, updated 1 January 2017 at 4:44pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
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Me hevpeyvînek bi hunermendên navdar, Nasir Rezazî, Nejmî Xulamî û Rizgar Xoshnaw re derbarî hatina wan bo Australya û bîr û baweriyên wan li ser civaka Kurd li Australya çiye pirsî.
Published 1 January 2017 at 4:19pm, updated 1 January 2017 at 4:44pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
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