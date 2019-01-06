Yekem romani Kurdi ke bas le hawregez-xwazi dekat
Ala Hoshyar-Author of "A Man in the Jewish Bath" Source: Supplied
Published 6 January 2019 at 3:22pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
Alla Hoşyar (Ala Hoshyar) nûserî romanêkî nwê be nawnîşanî "Piyawêk le Hemamî Cûwekan", le gell SBS Kurdî dedwêt sebaret be ew pirtûke, ke yekeme le ew çeşne le wêjey Kurdî da, ke bas le hawregezxwazî (homoseksûwalîty) dekat. Ew pirtûke herweha be zimanêkî here sade nûsawetewe, hawkate gringîyekî zor dirawe be wirdekarîyekan le layen nûserekewe.
Published 6 January 2019 at 3:22pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
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