SBS Kurdî

Dawakary nwê bo gerrandinewey mindaly Australy bo mal

SBS Kurdî

Kamalle Dabboussy

Kamalle Dabboussy Source: SBS

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Published 22 December 2019 at 2:34pm
By Gloria Kalache
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS
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Layengîrekan dawakary nwêyan kirduwe bo gerrandinewey mindaly Australy wa gîrawin le kempy penaber le Syria, çunkr raportkrawe ke tendrustîyan têkcuwe. Dawa le deselaty Fîdîral deken bibine hawllaty Australy u surin le ser ewe ke mindalekan metirsyan nîye le ser asayîş.

Published 22 December 2019 at 2:34pm
By Gloria Kalache
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS
Available in other languages
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