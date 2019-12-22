Dawakary nwê bo gerrandinewey mindaly Australy bo mal

Kamalle Dabboussy Source: SBS
Published 22 December 2019 at 2:34pm
By Gloria Kalache
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS
Available in other languages
Layengîrekan dawakary nwêyan kirduwe bo gerrandinewey mindaly Australy wa gîrawin le kempy penaber le Syria, çunkr raportkrawe ke tendrustîyan têkcuwe. Dawa le deselaty Fîdîral deken bibine hawllaty Australy u surin le ser ewe ke mindalekan metirsyan nîye le ser asayîş.
Published 22 December 2019 at 2:34pm
By Gloria Kalache
Presented by Brwa Mohamed
Source: SBS
Available in other languages
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