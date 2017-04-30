Danûstendinên Xelkê Resen: Xelkê Resen ber bi destpêka xewnên dîjîtal diçe
Source: Supplied
Published 30 April 2017 at 2:49pm, updated 4 May 2017 at 10:59am
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
Serdema dîjîtalî rê li ber destpêka bazirganiyê bo Xelkê Resen vedike. Ew dikare kar li her derê li Australya 100 carî zêdetir ji bo karkerên Xelkê Resen peyda bike. Gelo ev faktorana bersiva bo dagirtina valahiya di kar de bin?
Published 30 April 2017 at 2:49pm, updated 4 May 2017 at 10:59am
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
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