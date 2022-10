Dîlanvana ballet li dijî hemû astengiyan radiweste

Di encama şerê zêdeyî deh salan rewş li Sûriyê bi gîştî xirabe lê vîrosa korona bandoreke mezin li ser xelkê kiriye ku herêmên kurdan ji ber vîrosa korona di qedexeya hatûçûnê de be.





Dîlanvana ballet (balê) Nazik Elelî dixwaze bi rêya dîlana xwe peyama aştiyê bighîne her kesî û dixwaze xelk geşbîn be bo siberojê. Nazik wek pepûleya azad difirre û semaya ballet (balê) li ser kolanên Qamişlo yên vala dike, ku gelek caran ew di tariyê de dansa xwe dike. Ji ber vê yekê dîlanvana ballet Nazik Elelî jesteke piçûk ya bedewbûnê dide gelê xwe.





Source: Nazk Alali





