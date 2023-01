Beşî 1-Îsmaîl Beşikçi: berjewendî Kurdistan debêt le serûy parte sîyasêkanewe bêt

Available in other languages

le em hevpeyvîne da ke wergêrawe be Înglîzî le zimanî Turkî ye we, ême le Mamoste Bêşikçî- çend prisiyarêk dekeyn sebaret be yekem geshtî bo derewey Turkiya ke bo Başûrî Kurdistan bû le sallî 2013 de da, ke ew pêmanî rageyand zor dill xoş bû be ew geşte mêjûî ye. Paşan sebaret be rageyandinî refrandom le Başûrî Kurdistan paş hatinî Daiş bo naw Êraq pirsiyarî lê dekeyn-ke ew pêywaye helle ne bû, bellam Daiş piştîgîrî dekrên bo ewey rêgirî bikrêt le ew xwastey Kurd.











Sebaret be rewşî bakûrî Kurdistan herweha pisîyarî lê dekeyen ke ew be rûdawe mêjûyêkan boman şî dekatewe û dûpatî dekatewe ke Kurd debêt hizrêkî Kurdistanîyan hebêt boo ewey serbexoyî be dest bihênin dûr le berjewendî sîyasî partîye cûda kanî be tenya bellam Kurdistanî gishtî.