Daxwaza pêşkêşkirina alîkariyê di demên pîwist de

Source: Supplied by Ismet Tastan
Published 10 April 2020 at 7:50pm, updated 10 April 2020 at 7:53pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
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Em bi hevserokê Navenda Civaka Demokratî ya Kurd, Australya - Îsmet Taştan re derbarî ku wan hin pêşniyazên pêwindîgir bi alîkariya bo COVID-19 pêşkêşe hin endamên parlemanê û partiyên sîyasî kirine daxafin.
Published 10 April 2020 at 7:50pm, updated 10 April 2020 at 7:53pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
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