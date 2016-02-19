Vîzay 457 bo karkirdin le Australya

Australian 457 visa Source: AAP
Published 19 February 2016 at 7:44pm, updated 7 April 2016 at 11:17am
By Roza Germian
Source: SBS
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Detewêt le Australya Kar bikeyt?Vîzay katî jimare 457, rêgay serekîye bo karmendanî bîyanî bo hatin bo Australya.Hikûmet Federal sallane ziyatir le 50 hezzar dawakarî werdegrêt bo vîzay 457.Aye ew karene çîn ke Australya pêwîstî be karkeranî bîyanî heye boyan?le em raportey xiware ew willame be dest dehênin
Published 19 February 2016 at 7:44pm, updated 7 April 2016 at 11:17am
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
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