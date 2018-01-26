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Rênimayî Niştecêbûn: Gorrankarî bo vîzay Australya: çî çawerwan dekrêt le 2018 dahat to expect in 2018

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The number of people able to migrate to Australia per year once borders reopen also hasn’t increased, with a cap of 160,000 set for 2021-22.

Yeni bütçede yıllık sürekli oturum hakkı veren vize sayısında 160 bin sınırı korundu. Source: Getty Images

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Published 26 January 2018 at 7:46pm, updated 28 January 2018 at 9:36am
By Audrey Bourget
Source: SBS
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Çendîn gorrankarî dekrêt le vîzayî hatin bo Australya le 2018 da. Hendêk le ew gorrankarîyane pesend kirawin, hendêkîyan debêt rezamendî senet be dest bihênin. Başe çî ẍawerwan dekrêt le 2018 da?

Published 26 January 2018 at 7:46pm, updated 28 January 2018 at 9:36am
By Audrey Bourget
Source: SBS
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