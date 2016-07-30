Rênimayî Nishtecêbûn: zaniyarî serjimêrî çend parêzraw?

Pixaby Source: Public Domain
Published 30 July 2016 at 12:14pm, updated 5 August 2016 at 5:25pm
Source: SBS
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Serjimêrî Australya mêjûy heye bo parastin zaniyarî taybetmendî xellkî. Bellam em sall Bîro y Amarî Australî (ABS), xellkî naçar dekat bo terxan kirdinî naw û nawnîshaniyan le formî serjimêrî da. Emesh laynegriranî parastanî taybetmendî nîgeran dekat û dawa deken le xellkî bo boykot kirdinî "census".
Published 30 July 2016 at 12:14pm, updated 5 August 2016 at 5:25pm
Source: SBS
Available in other languages
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