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Rêberiya Nishtecêbûnê: Chawa perwerdeya pîshesaziyê li Australya bi destxî

SBS Kurdî

Female chef student with colleague cooking food in commercial kitchen

Source: Getty images

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Published 11 March 2018 at 3:40pm
By Wolfgang Mueller
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
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Ji bo kochberekî ciwan, bi destxistina perwerdeya karsaziyê/apprenticeship ya bijartî li Australya girînge. Xwendekar hem dikare xwenidina xwe bike hem jî dikare kar bike. Yanî dikare karê demî û xwendina demî ango part time bike, herweha dikare dema hîn li xwendegehê ye perwerdeya karsaziyê/ apprenticeship bike.

Published 11 March 2018 at 3:40pm
By Wolfgang Mueller
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
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