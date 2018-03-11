Rêberiya Nishtecêbûnê: Chawa perwerdeya pîshesaziyê li Australya bi destxî

Source: Getty images
Published 11 March 2018 at 3:40pm
By Wolfgang Mueller
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
Ji bo kochberekî ciwan, bi destxistina perwerdeya karsaziyê/apprenticeship ya bijartî li Australya girînge. Xwendekar hem dikare xwenidina xwe bike hem jî dikare kar bike. Yanî dikare karê demî û xwendina demî ango part time bike, herweha dikare dema hîn li xwendegehê ye perwerdeya karsaziyê/ apprenticeship bike.
Published 11 March 2018 at 3:40pm
By Wolfgang Mueller
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
Share